Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Jobdaten bringen Zinssorgen an Wall Street zurück

Starbucks: Die Verkaufszahlen von Starbucks in China fallen für das erste Quartal viermal schlechter als erwartet aus. Die Aktien der US-Kaffeehaus-Kette fallen mehr als vier Prozent. Man könne bislang nicht einschätzen, wann sich das China-Geschäft erholen werde, so die Firma mit Sitz in Seattle. Insgesamt habe Starbucks den Verkauf im ersten Quartal um fünf Prozent gesteigert, Analysten hatten mit einem Plus von 6,75 Prozent gerechnet.