Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Mögliche China-Reise von Trump-Berater treibt Wall Street an

Der Dow Jones kam am späten Nachmittag mitteleuropäischer mit 24.235 Punkten auf ein Plus von 0,6 Prozent. Der breitere S&P 500 legte um 0,7 Prozent zu auf 2657 Zähler. Die Technologiebörse Nasdaq profitierte von starken Branchenwerten und legte mit dem Index für ihre 100 größten Titel 1,8 Prozent zu auf 6632 Punkte. In Frankfurt stoppte der Dax mit den Spekulationen aus Washington seine Pendelei und kam mit einem Plus von einem halben Prozent auf 12.478 Punkten.