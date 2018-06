Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street wartet auf Trump/Kim-Gipfel

New YorkAm Tag vor dem historischen Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un halten sich Anleger mit größeren Engagements an der Wall Street zurück. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 kamen zur Eröffnung am Montag kaum vom Fleck. Der Streit beim Treffen der Staats- und Regierungschefs der sieben führenden Industrienationen (G7) am Wochenende spielte dagegen nur eine untergeordnete Rolle. „Obwohl alle auf einen besseren Ausgang gehofft hatten, ist niemand überrascht“, sagte Craig Erlam, Marktanalyst des Brokerhauses Oanda. Schließlich seien die Einstellung von Trump zum Handel und seine konfrontative Verhandlungstaktik bekannt.