Euro/Dollar : Euro hält sich weiter über 1,17 US-Dollar

FrankfurtDer Kurs des Euro hat sich am Dienstagmorgen über 1,17 US-Dollar gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1716 Dollar gehandelt und damit geringfügig über dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1720 (Freitag: 1,1643) Dollar festgesetzt.