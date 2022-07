Fondsmanager Jan Beckers: „Anleger bekommen gerade den Digitalisierungsschub der vergangenen fünf Jahre umsonst“

Was heißt all das konkret für Ihre Titelauswahl?

Wir haben ein weltweit diversifiziertes Portfolio in dem etwa 85 Prozent der Unternehmen bereits heute die Gewinnschwelle erreicht haben. Einige Unternehmen glänzen trotz solidem Wachstum mit Kurs-Gewinn-Verhältnissen unter fünf. Andere werden dieses Jahr mehr als 100 Prozent wachsen. Wir suchen auch gezielt Unternehmen mit einer schlanken Kostenbasis, wie zum Beispiel die Sprachlernsoftware Duolingo. Diese hatte auch in der Post-Covid-Phase kaum Kündigungen von Abonnenten und konnte mit hohem Wachstum überraschen. Nach vorn blickend sollten die Nutzerzahlen weiter deutlich steigen, gleichzeitig kann Duolingo die Monetarisierung intensivieren. Wir lassen dagegen die Finger von Unternehmen, deren Kursverfall von wiederkehrenden Managementfehlern ausgelöst wurde.