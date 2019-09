Geheimnistuerei und Patzer C&A-Holding will Tochter in Brasilien an die Börse bringen

Der Haken: Der Schuldenstand am 30. Juni dieses Jahr entspricht etwa dem Umsatz. Geplant sei daher zum Börsengang eine Kapitalaufnahme in Höhe von zwei Milliarden Reais, also etwa 445 Millionen Euro. 90 Prozent dieses Kapitals will der Konzern zur „vorzeitigen Begleichung von Kreditschulden nutzen“ und nur die restlichen zehn Prozent den Rest in den Ausbau der digitalen Plattform in Brasilien verwenden. Die US-Investmentbank Morgan Stanley soll den Börsenstart koordinieren, weitere fünf Banken mit starker Präsenz in Brasilien machen ebenfalls mit.