Handelsstreit: Asiatische Märkte verunsichert vor Ablaufen der Zollfrist

Die asiatischen Aktien sind am Mittwoch durch die stockenden Fortschritte im Handelsstreit zwischen der USA und China ins Minus gerutscht. Ein Fragenzeichen in den Augen der Anleger bleibt weiterhin, ob eine neue Runde an US-Zöllen auf chinesische Produkte wie Smartphones am 15. Dezember in Kraft treten - oder nicht.“