„Liquidität“ ist ein Wort, das häufig gebraucht wird, das aber vage, das inhaltlich nicht klar bestimmt ist. Beispielsweise liest man in der Zeitung, die „weltweite Liquidität“ sei außerordentlich stark angestiegen in den letzten Jahren, und das berge nun Risiken für die Finanzmarktstabilität. Gemeint ist damit: Die Zentralbanken haben die Kredit- und Geldmengen stark vermehrt und so für eine Vermögenspreisblase gesorgt, die, wenn sie platzt, große volkswirtschaftliche Schäden zutage befördert.