Investment Live: Wann stirbt der Börsenzyklus? So bewerten Experten die aktuell größten Risiken

HamburgDie Nervosität an den Aktienmärkten ist zuletzt deutlich gestiegen. Nachdem zu Jahresbeginn vor allem der Handelskonflikt zwischen den USA und China den Börsianern die Sorgenfalten auf die Stirn trieb, sind es aktuell die steigenden Zinsen in den USA. Und auch die jüngsten Stimmungsbarometer für die Wirtschaft im Euro-Raum haben sich tendenziell abgeschwächt. Endet also die jahrelange Rally an den Aktienmärkten?