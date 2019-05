Konflikt zwischen USA und Iran flammt auf: Welche Risiken Vermögensverwalter im Irankonflikt sehen

Mike Pompeo, Außenminister der USA, ließ gestern einen Besuch bei Angela Merkel und Heiko Maas platzen, um in den Irak zu reisen. Auch dabei ging es eigentlich schon um den Iran. Der hat zwar erst in der Nacht angekündigt, dass er sich teilweise aus dem Atomabkommen mit sieben Staaten zurückziehen wird. Aber die US-Geheimdienste hatten darüber offenbar schon vorher Informationen. Pompeo wurde in den Irak geschickt unter dem Vorwand, es stünden dort mitunter Angriffe iranischer Streitkräfte auf amerikanische Soldaten bevor. Auch Flugzeugträger sollen schon in Alarmbereitschaft versetzt worden sein.