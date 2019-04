Rohstoffexperte Eugen Weinberg: „Diesmal ist durchaus ein Öl-Preisschock möglich“

Was würde passieren, wenn der Iran wie angedroht die wichtige Öltransportroute zwischen persischem Golf und indischem Ozean, die Straße von Hormus, blockiert?

Dass das passiert, halte ich für ausgeschlossen. Der Iran ist wie viele Länder in der Region auf den Import von Ölprodukten, also vor allem Benzin, angewiesen. Das würde in der Region nur militärische Konflikte schüren. Außerdem kann sich die Situation am Ölmarkt auch schnell ändern. Die Opec kann das Ölangebot eine Zeit lang knapp halten. Das ist aber ein fragiles Gleichgewicht. Eine Stabilisierung in Venezuela etwa oder eine Nichtteilnahme Russlands an den Iran-Sanktionen würde den Markt wieder mit Öl fluten. Deshalb halten wir auch an unserer Langfristprognose von 70 Dollar für das Barrel Öl weiter fest.