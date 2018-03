Kryptowährungen: Bitcoin-Cash-Fans suchen ihre neue Bank

Der Südafrikaner Brett Scott, der sich als „wandernder wirtschaftlicher Forschungsreisender“ mit den vielen der neuen Währungen beschäftigt, kann die Hilflosigkeit mancher Anhänger verstehen. „Von außen sieht es so aus, als ob es sich um unterschiedliche Lesungen des gleichen Heiligen Texts handelt.“ Nur spalten sich die Geister anders als während der Reformation vor 500 Jahren nicht an der jungfräulichen Geburt von Jesus oder der Rolle des Papstes, sondern an technischen Details von Satoshis Schöpfung. Genauer gesagt geht es um die „Skalierungsdebatte“, also die Frage, wie Bitcoin verändert werden muss, um die rasant wachsende Zahl an Transaktionen zu verarbeiten.