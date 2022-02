Kryptowährungen Wie Putin den Bitcoin kontrollieren will

Allerdings sollten sich Bitcoiner, denen insbesondere der dezentrale, freiheitliche Aspekt am digitalen Geld am Herzen liegt, nicht zu früh freuen. Zentralbank und Regierung fordern in ihrer Mitteilung strenge Pflichten für alle Marktteilnehmer, etwa was die Identifikation vor dem Handel betrifft. Damit sollen die Rechte gewöhnlicher Anleger geschützt werden. Man wolle die Kontrolle über die Zahlungen im Kreislauf der Kreditinstitute sicherstellen. So sollen etwa Plattformen für den Kryptohandel spezielle Anforderungen erfüllen müssen, um eine Lizenz zu bekommen. Sprich, entgegen der eigentlichen Grundidee eines freiheitlich dezentral orientierten Kryptosystems soll dieses in Russland strenger überwacht werden.