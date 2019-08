Liquiditätssorgen Leoni-Aktie fällt auf Zehnjahrestief

Die auf Transformations- und Sanierungsprogramme spezialisierte Unternehmensberatung AlixPartners hat in einer Studie für die WirtschaftsWoche untersucht, in welcher Verfassung die weltweit wichtigsten, börsennotierten Zulieferer sind. Das Ergebnis eindeutig: Gewinne blieben 2018 zwar stabil, an der Börse ging es aber bis zu 40 Prozent nach unten. „Die Anleger haben angesichts der großen Herausforderungen in der Automobilindustrie Zweifel, was die Strategie und die langfristige Stärke der Unternehmen angeht“, sagte Jens Haas, Autoexperte und Managing Director von AlixPartners, im Juni.



Für Mittwoch ist die Vorlage der Quartalszahlen bei Leoni geplant.



Mit Material von Bloomberg