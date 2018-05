Nervöse Investoren: Aktienkurse der Deutschen Bank und der Commerzbank brechen ein

Angefacht wurde diese Furcht, durch die Koalitionsverhandlungen in Italien, wo die beiden euroskeptischen Parteien 5 Sterne und Lega eine Regierungskoalition anstreben. Ein endgültiger Koalitionsvertrag könnte noch am Mittwoch fertiggestellt werden, kündigte Lega-Chef Matteo Salvini auf Facebook an. Die beiden Parteien würden dann bis Montag Staatspräsident Sergio Mattarella informieren. An den Finanzmärkten sorgte die Aussicht für Unruhe. Viele Investoren sind in Sorge, weil die potenziellen Partner Steuersenkungen und höhere Sozialausgaben in Milliardenhöhe versprochen haben.