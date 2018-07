Nikkei, Topix & Co: Anleger in Asien halten sich vor den Zinsentscheiden in den USA und Japan zurück

Die Aussicht auf eine etwas weniger lockere Haltung der japanischen Notenbank hatte den Yen in der vergangenen Woche nach oben getrieben. Ein Dollar kostete am Montag mit 111,06 Yen in etwa so viel wie am Freitag. Der Euro lag kaum verändert bei 1,1656 Dollar. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9945 Franken je Dollar und 1,1594 Franken je Euro gehandelt.