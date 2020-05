Nikkei, Topix & Co: Asiatische Börsen geben wegen Hongkong-Spannungen nach

Die Aktienmärkte in Asien haben am Freitag wegen der von China geplanten neuen Sicherheitsgesetze in Hongkong nachgegeben. „Es besteht die Gefahr, dass sich dadurch die Spannungen zwischen den USA und China verstärken“, sagte Analyst Ei Kaku von Nomura Securities. US-Präsident Donald Trump erklärte, noch wisse zwar niemand, was genau China plane. Im Zweifel würden die USA aber sehr deutlich reagieren.