Nikkei, Topix & Co.: Tokioter Börse weiter im Aufwind

TokioDie Börse in Tokio hat am Dienstag erneut zugelegt. Der Nikkei der 225 führenden Werte stieg um 0,4 Prozent auf 21.273 Punkte. Der breiter gefasste Topix gewann 0,3 Prozent auf 1552 Zähler. Für Gesprächsthema sorgte weiterhin die Aussage von US-Präsident Donald Trump nach dem Treffen mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe am Montag, er erwarte, dass die beiden Länder „einige Dinge ankündigen, wahrscheinlich im August, die für beide sehr gut sein werden.“