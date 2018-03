Öl-Branche: Mineralölkonzern Varo Energy plant milliardenschweren Börsengang

Der Börsengang ermögliche Varo laut ihrem Chef Roger Brown mehr „finanzielle Flexibilität“ und die Möglichkeit weiter zu wachsen. In der jüngsten Vergangenheit übernahmen die Schweizer allen voran kleine Akteure mit einem starken regionalen Vertriebsnetz, nicht zuletzt in Deutschland. Diese Strategie möchten Brown in Zukunft fortsetzen. Angepeilt ist in der mittleren Frist, die das Unternehmen nicht genauer definiert, ein jährliches Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich.