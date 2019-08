Öl: Iran meldet Verkauf von Öl aus Supertanker – Käufer nicht genannt

Teheran Die 2,1 Millionen Barrel Öl an Bord des wochenlang vor Gibraltar festgesetzten iranischen Supertankers „Adrian Darya 1“ sind nach Angaben der Regierung in Teheran verkauft worden. Wer das Leichtöl im Wert von 130 Millionen Dollar an Bord erworben hat, teilte der iranische Regierungssprecher Ali Rabiei am Montag nicht mit. Der Käufer werde entscheiden, wo das Schiff letztlich anlegen werde.