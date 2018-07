Öl-Multis Für Öl-Aktien hat sich das Blatt gewendet

Den Aktienkursen der Öl-Aktien hat das zuletzt bereits zu einer besseren Wertentwicklung als dem Gesamtmarkt verholfen. Einigen Marktexperten ist das Ausmaß der positiven Kursbewegung, gemessen an den deutlich verbesserten Rahmendaten, aber noch nicht stark genug. Allerdings ist auch das ein Phänomen, das bereits in der Vergangenheit zu beobachten war. So war laut dem Finanzdienstleister Canaccord Genuity in den Jahren 1999 und 2000 eine ähnliche Diskrepanz wie heute zwischen Gewinnentwicklung und Aktienkursen der Öl-Produzenten aus Kanada und den USA zu beobachten.