Öl: Ölpreise kaum verändert

Außerdem stützte die jüngste Entwicklung der US-Ölreserven. Am Vortag wurde bekannt, dass die amerikanischen Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 2,6 Millionen Barrel auf 428,3 Millionen Barrel gefallen waren. Dies kann ein Hinweis auf ein zu niedriges Angebot oder eine stärkere Nachfrage sein und stützt in der Regel die Ölpreise. Ein Anstieg der US-Fördermenge auf ein neues Rekordhoch konnte hingegen kaum belasten.