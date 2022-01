Die Kurve der Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen, in der die ganzen Sorgen und Ängste um Inflation und Zinsen zusammenkommen, haben sich dabei in den vergangenen zwei Wochen nicht einmal dramatisch verändert. Nachdem die Renditen in der ersten Januarhälfte über das alte mittelfristige Top bei 1,70 bis 1,75 Prozent gestiegen sind, pendeln sie nun zwischen 1,7 und 1,9 Prozent. Absolut betrachtet ist diese Rendite nicht einmal hoch. Sie entspricht dem Zinsniveau in der zweiten Hälfte des Jahres 2019. Damals vollzogen die Aktienmärkte, auch an der Nasdaq-Börse, eine stabile Aufwärtsbewegung.