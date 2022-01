Zwei Dinge haben den aktuellen Kurseinbruch an den Börsen ausgelöst: die Veröffentlichung der Fed-Protokolle Anfang Januar und der Sprung der US-Anleiherenditen über die bisherige mittelfristige Topzone bei 1,75 Prozent. Wirtschaftlicher Hintergrund sind die seit Monaten überbordenden Preissteigerungen und Inflationszahlen. Sie haben in den USA mittlerweile sieben Prozent erreicht und dürften auch in Europa in eine ähnliche Dimension vordringen. Besonders kritisch dabei ist, dass sich die Inflation als wesentlich dynamischer und hartnäckiger erweist als zunächst angenommen. Vor allem die anfänglichen Beschwichtigungen der Notenbanken erscheinen nun verfehlt. Umso größer dürfte nun das Risiko sein, dass die Notenbanken das Versäumte durch eine massive Straffung der Geldpolitik nachholen. So, wie die Notenbanken anfangs zu wenig reagiert hatten, fürchten die Märkte jetzt eine Überreaktion. Und darauf müssen sie sich erst einstellen; durch erhebliche Kursrückgänge bei Anleihen und Aktien.



