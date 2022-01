Bitcoin-Kurs bei 35.000 US-Dollar Börsianer im Panikmodus: Droht nach dem Kurssturz der nächste Krypto-Winter?

Allein der Bitcoin, die wichtigste und bekannteste Kryptowährung, verlor innerhalb weniger Tage gut 17 Prozent an Wert und notierte am Montagmorgen bei etwa 35.200 Dollar – der niedrigste Wert seit Juli 2021. Seit Erreichen des bisherigen Rekordhochs im November vergangenen Jahres (68.744 Dollar) hat die Digitalwährung 48 Prozent ihres Werts eingebüßt. Kryptowährungen aus der zweiten und dritten Reihe verloren teils gar 20 bis 30 Prozent an Wert.