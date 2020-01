Riedls Dax-Radar Coronavirus schwächt die Börsen: mögliche Zitterpartie bis März

Insgesamt ist die Stärke der führenden Technologieaktien eine zentrale Stütze für die große Aufwärtsbewegung an den Börsen. Der Nasdaq-100-Index dürfte sich zwar im Bereich 8900 Punkte bis 9300 Punkte erst einmal festgefahren haben. Doch nachdem er allein seit August 25 Prozent gewonnen hat, könnte er sogar bis etwa 8500 Punkte nachgeben, ohne den langfristigen Aufwärtstrend zu brechen. In einem solchen Szenario käme er in den nächsten Wochen in die Nähe der 200-Tage-Linie. Die verläuft aktuell erst bei 8000 Punkten zeigt stabil nach oben.