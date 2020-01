Da wäre etwa das seit Ende Dezember feststehende 2019er-Ranking der Out- und Underperformer im Dax. In einem insgesamt sehr starken Börsenjahr, in dem der deutsche Leitindex ein Plus von rund 25 Prozent erzielt hat, musste die Lufthansa-Aktie einen Verlust von knapp 17 Prozent hinnehmen – schlechter war in der ersten deutschen Börsenliga nur das Enfant terrible Wirecard. Dieser Erkenntnis folgte nur kurz später die Nachricht, dass Deutschlands größte Airline einen Rückschlag im europäischen Wettbewerb hinnehmen müsse: Den nach Passagierzahlen ersten Platz in Europa hatte der irische Billigflieger Ryanair der Lufthansa weggenommen, die noch in den Jahren 2017 und 2018 die Pole Position innehatte.