Asiens Börsen fallen weiter „Alles, was die Anleger sehen, sind Coronavirus-Schlagzeilen“

Die Aktien in Asien stürzten am Montag infolge der zunehmenden Besorgnis über die wirtschaftlichen Auswirkungen des sich ausbreitenden neuartigen Coronavirus ab. „Alles, was die Anleger sehen, sind Schlagzeilen über das Coronavirus, was Investoren veranlasst, zu verkaufen“, sagte Takeo Kamai von CLSA in Tokio. Chinas Nationale Gesundheitskommission warnte unterdessen vor einer steigenden Fallzahl. Die Übertragungsfähigkeit des Erregers nehme etwas zu, die Erkenntnisse der Behörden über das neuartige Virus seien aber noch begrenzt. Mittlerweile sind weltweit mehr als 2700 Menschen mit dem Erreger infiziert. Die Zahl der Todesfälle – alle in China – stieg mittlerweile auf mehr als 80.