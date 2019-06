Der Dax hat diesen Kraftakt im Gleichlauf mit den großen Börsenkurven geschafft. Der Dow Jones tauchte zwar Ende Mai kurz unter die wichtige Zone um 25.000 Punkte, hat dies aber in einem schnellen Rebound vom 3. bis 10. Juni mehr als wettgemacht. Ähnlich an der Technologiebörse. Da rauschte der Nasdaq-100-Index für wenige Stunden unter die Marke von 7000 Punkten, machte dann aber aus dem Stand heraus in fünf Tagen 600 Punkte gut.