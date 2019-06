Fazit für den Dax: Nach der starken Erholung in der ersten Junihälfte könnte der Dax kurzfristig etwas nachgeben. Gut 600 Punkte Plus brachte der Anstieg und wenn davon rund 250 Punkte verloren gingen, wäre das kein Problem. Kurzfristig sollte die wichtige Zone 11.800 bis 12.000 Punkte nicht unterschritten werden. Von da aus hätte der Dax dann Spielraum für eine zweite Anstiegsphase, etwa bis 12.400 Punkte. Geht es nach dem typischen Zeitfenster, könnte sich dieser Anstieg in der ersten Juli-Hälfte abspielen. Danach aber dürfte es wieder brisant werden, denn für eine weitergehende Hausse braucht der Dax eine neue, fundamentale Untermauerung.