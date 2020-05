Für den Dax heißt das: Die Gefahr ist groß, dass es nach sechs Wochen Kurserholung zu einer neuen, abermaligen Korrekturphase kommt. Der Anstieg über das 2018er-Tief um 10 400 Punkte war zwar ein gutes Zeichen; am Sommer-Tief 2019 um 11 300 Punkte ist der Dax aber im Tagesverlauf am Donnerstag, den 30. April gescheitert. Die Durchschnittslinie der vergangenen 200-Tage, die derzeit bei 12 217 Punkten verläuft und nun nach unten drückt, hat der Dax bei weitem nicht erreicht. Von den 30 Dax-Werten verlaufen derzeit bei 27 die aktuellen Kurse unterhalb dieses Durchschnitts. Das ist eine Baisse-Quote von 90 Prozent – und ein Signal dafür, dass wie in der Wirtschaft die Erholung an den Börsen „long and painful“ werden dürfte.