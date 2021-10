Während hierzulande die Zahlensaison nun beginnt und im Dax mit der Deutschen Börse AG und Neuling Sartorius weitergeht, ist sie in den USA schon in vollem Lauf. Vor allem die großen Banken JP Morgan, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo oder Morgan Stanley melden deutliche Ergebnisverbesserungen. Hintergründe sind die anziehende Konjunktur, geringere Risikovorsorge und ein starkes Investmentbanking. Die Aktien amerikanischer Finanzhäuser befinden sich in langfristig starken und dynamischen Aufwärtsbewegungen.



Auch wenn im Dax Großbanken keine wesentliche Rolle mehr spielen (eine Besonderheit des deutschen Aktienmarktes im Gegensatz zum Euro Stoxx oder zur US-Börse), sollte auch die Deutsche Bank in dem zuletzt deutlich freundlicheren Umfeld nicht schlecht abgeschnitten haben. Offiziell sind die Zahlen für den 27. Oktober angekündigt. Da die Aktie der Deutschen Bank im Vergleich zu ihren europäischen Konkurrenten unterbewertet ist, könnte schon ein mittelgutes Ergebnis zu einer positiven Kursreaktion führen.