Als Wirecard am 24. September 2018 in den Dax kam, hatte das Unternehmen 22 Milliarden Euro Börsenwert. Heute wird es noch mit knapp zwei Milliarden Euro bezahlt – und im September dürfte die Aktie wieder aus dem Dax fliegen. Dabei hat Wirecard binnen zwei Jahren in der Aktienbundesliga nicht nur bisher 20 Milliarden Euro Börsenwert vernichtet, sondern in dieser Zeit viermal für ungewöhnlich große Kursrückgänge gesorgt – bevor es vom 18. bis 22. Juni noch einmal zu 87 Prozent Verlust innerhalb von drei Tagen kam; der heftigste Crash, den eine Dax-Aktie jemals erlebte.