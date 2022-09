Kurzfristig kommt es nun darauf an, ob sich der Index womöglich oberhalb der vorangegangenen Tiefpunkte halten kann. Die lagen am 5. Juli bei 12.401 Punkten und am 1. September bei 12.630 Punkten. Wenn der Dax in den nächsten Wochen nicht mehr unter dieses Niveau rutscht, bewahrt er sich die Chance auf eine substanzielle Erholung, die sich nach klassischem Zeitmuster von Oktober bis Dezember abspielen könnte. Die zuletzt ungebremst steigenden Zinsen und die Ungewissheit über das Ausmaß der drohenden Rezession sind dafür allerdings kein gutes Umfeld.



Hinweis: Der nächste Dax Radar erscheint erst wieder Ende September