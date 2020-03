In extremen Schwankungen dieser Art spiegelt sich nichts anderes wider als das hohe Risiko, das derzeit in den Aktienmärkten steckt. Die heftigen Kursausschläge, sichtbar an den Rekordwerten der Volatilitätsbarometer V-Dax, V-Stoxx und Vix, signalisieren, dass die Börse derzeit erst dabei ist, den aktuellen Krisenmix angemessen einzupreisen. Wer jetzt Aktien hat oder kauft, muss mit solchen Ausschlägen leben können - in beiden Richtungen.