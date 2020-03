Mindestens genauso wichtig sind die Selbstheilungskräfte der Märkte. Und die bestehen darin, dass eine extreme Sichtweise naturgemäß nicht von Dauer ist. So, wie Aktienmärkte nach einer Euphorie korrigieren oder sogar kräftig abrutschen, ziehen sie nach Panik-Phasen immer wieder deutlich an.



Im Dax kam es von 13.600 bis 11.600 Punkte zu einem Ausverkauf. Das war die erste, schwere Abwärtswelle. Danach schloss sich eine kurze Erholungsphase an, in der die Notierungen bis auf 12.250 Punkte vordrangen. Das Idealziel von 12.500 bis 12.600 Punkte wurde weit verfehlt. Das zeigt, wie groß die aktuelle Verunsicherung nach wie vor ist. Nun hat die schon ins Auge gefasste zweite Abwärtswelle begonnen.