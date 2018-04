Rohstoffe: Ölpreis klettert über 73 Dollar – weiterer Anstieg möglich

Laut den aktuellen Zahlen der US-Energiestatistikbehörde EIA haben sich die Rohöllager in den USA in der vergangenen Woche um 1,1 Millionen Barrel entleert. Öl-Spekulanten interpretieren dies offenbar als weiteres Indiz dafür, dass das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage am Markt nach Jahren des Überangebots wieder im Gleichgewicht ist – und setzen auf steigende Preise.