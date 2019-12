Sexualität als Karriererisiko Dax-Konzerne fördern Diversität zu selten

Am schlechtesten schnitt im Ranking der Zahlungsdienstleister Wirecard ab. Dort ist zwar der Antidiskriminierungsschutz in den Konzernrichtlinien verankert, die Untersuchung konnte aber ansonsten keine Maßnahmen entdecken, um diese Bekenntnisse mit Leben zu füllen. Auf dem vorletzten Platz landet das Immobilienunternehmen Vonovia, davor der Versicherungskonzern Munich Re. „Wir waren überrascht, welche unterschiedlichen Prioritäten die DAX30-Unternehmen Maßnahmen für LGBT+ Mitarbeitenden einräumen“, sagt Stuart Cameron, Initiator des Index und CEO von Uhlala.



Die Initiatoren des Rankings betonen den Zusammenhang zwischen einer offenen Kultur und einem hohen Innovationsgrad: So finden sich die Unternehmen an der Spitze des Rankings, also SAP, Allianz, Siemens, Bayer und Daimler, auch unter den weltweiten Top 50 des Innovationsindex, den die Berater der Boston Consulting Group erstellt haben. Dem liegt zum einen die Überlegung zugrunde, dass vielfältig zusammengesetzte Teams kreativer sind. Zum anderen, dass eine offene Kultur in Zeiten des Fachkräftemangels ein Pluspunkt bei der Suchen nach guten Mitarbeitern ist. „Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels stellt sich die Frage, inwiefern Arbeitgeber, die sich nicht für eine offene Unternehmenskultur einsetzen, auch in Zukunft innovationsfähig bleiben können“, sagt Uhlala-Chef Cameron.