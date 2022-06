S&P 500, Nasdaq, Dow Jones: Wall Street schließt im Plus – China Aktien gefragt

Chinesische Firmen: Dank gelockerter regulatorischer Zügel stiegen die Aktien von Didi um 24,3 Prozent auf 2,30 Dollar. Auch insgesamt profitierten in New York gelistete Aktien chinesischer Tech-Unternehmen von der Hoffnung auf eine weniger strenge Regulierung im Heimatland. So setzten sich Pinduoduo und JD.com mit Gewinnen von 5,6 beziehungsweise 6,5 Prozent an die Nasdaq-100-Spitze. Die Anleger der Handelsplattform Alibaba freuten sich über ein Plus von gut 6 Prozent.