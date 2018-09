Unter 12.000 Punkte Dax fällt auf Fünf-Monats-Tief

Unter den Einzelwerten im Dax rückten die Aktien des Versorgers RWE in den Blick. Sie stiegen an der Index-Spitze um 2,2 Prozent. Eine Branchenstudie der Investmentbank HSBC verhalf dazu. Die Anteile von Infineon, die bereits tags zuvor zu den Schlusslichtern im Leitindex gezählt hatten, fanden sich erneut am Dax-Ende wieder. Sie gaben um weitere 2,2 Prozent nach. In den USA hat sich die Stimmung für die Technologiebranche nach den jüngsten Rekordläufen wieder eingetrübt.

Die Papiere des Zahlungsabwicklers Wirecard, die in rund zwei Wochen in den Dax aufsteigen werden, gewannen im TecDax 0,3 Prozent. Die Wirecard-Papiere haben seit Jahresbeginn knapp 96 Prozent an Wert gewonnen. Die Commerzbank-Aktien, die dafür wie erwartet in den MDax absteigen, verloren zugleich 1,7 Prozent. Das Dax-Gründungsmitlied muss den deutschen Leitindex am 24. September verlassen. Durch den Dax-Abstieg verliert die Commerzbank insbesondere bei internationalen Investoren an Aufmerksamkeit. Investmentfonds, die den Dax abbilden, müssen die Commerzbank-Aktien verkaufen und gleichzeitig Wirecard-Papiere erwerben. Seit Jahresbeginn haben die Commerzbank-Papiere gut ein Drittel ihres Werts verloren.