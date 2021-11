Kann die skizzierte Entwicklung als nachhaltig angesehen werden? Zur Beantwortung dieser Frage ist nicht nur der Blick auf die Indizes erforderlich, sondern auch auf Einzelwerte. Zu den frühen „Corona-Profiteuren“ gehörten sicherlich Unternehmen, welche die geänderten Konsumgewohnheiten der Verbraucher direkt bedienen. Hier sind Amazon und Zalando zu nennen, aber auch Plattformen wie Delivery Hero – also solche Anbieter, die bereits auf robuste Infrastrukturen, Lieferketten und Logistiksysteme zurückgreifen und die gestiegene Nachfrage nach Onlinedienstleistungen schnell und effizient befriedigen konnten. Die Schließung des stationären Einzelhandels und der Gastronomie haben den Bedarf nach Internetversandhandel und Lieferdiensten in einer bisher nicht erlebten Form angekurbelt. Eine Studie des Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel (bevh) weist allein für das dritte Quartal 2021 ein Umsatzwachstum in Höhe von 14,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Die geänderten Konsumgewohnheiten bezogen sich aber auch auf IT-Dienstleistungen sowie Soft- und Hardware. Homeoffices mussten ausgestattet und für die störungsfreie Nutzung moderner Kommunikationskanäle wie Videotelefonie fit gemacht werden.