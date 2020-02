Es liegt auf der Hand, dass alle Seiten ihre Komfortzone verlassen müssen, um Fortschritte bei einer wertstiftenden Digitalisierung zu erzielen. Banken und Broker sollten ihre Angebote für digitale Kommunikation erweitern und entsprechende Räumlichkeiten sowie Technik anbieten. Institutionelle Investoren sollten sich die Vorteile eines besseren, häufigeren Zugangs zu den Unternehmen mittels digitaler Technik vergegenwärtigen und digitale Kontaktpflege aktiver nachfragen.



Vor allem müssen Unternehmen selbst in die Offensive gehen und ihr Angebot an digitalen Meetings und Zugängen deutlich erweitern, notfalls in Eigenregie.



In erster Linie sollten digitale Meetings als ein zusätzliches Angebot verstanden werden, das ein Präsenzprogramm ergänzt und nicht ersetzt. Wenn sich digitale Meetings erst mal etabliert haben, sind Einsparungen bei Reisekosten, Reisezeit und CO2 mittelfristig nicht mehr weit.