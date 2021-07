Wall Street: Anleger halten sich vor wichtigen US-Zahlen zurück – Chinesische Aktien fallen weiter

Die Papiere von Gaotu, TAL und New Oriental Education stiegen dagegen an der Wall Street zwischen zehn und 15 Prozent. Sie hatten in den vergangenen Tagen allerdings bis zu drei Viertel ihres Börsenwerts eingebüßt, weil die Regierung in Peking die Nachhilfe-Schulen dazu zwingt, ihr Gewinnstreben aufzugeben und gemeinnützig zu werden. Die hohen Gebühren sind aus ihrer Sicht ein Hindernis auf dem Weg zu einer angestrebten höheren Geburtenrate.