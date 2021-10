Den Aufschlag zur US-Bilanzsaison macht am Mittwoch die Bank JPMorgan. Am Tag darauf ziehen Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs und Morgan Stanley nach. Bei den Einzelwerten zogen die in den USA gelisteten Aktien des Online-Handelsriesen Alibaba um rund vier Prozent an, nachdem das Verlags- und Technologieunternehmen Daily Journal seine Beteiligung an Alibaba deutlich erhöht hatte.