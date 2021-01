Wall Street : SAP-Tochter Qualtrics bei Börsengang 15 Milliarden Dollar wert

Es ist erst das zweite Mal in der fast 50-jährigen Firmengeschichte, dass SAP eine Sparte an die Börse bringt, statt sie zu integrieren. Qualtrics-Mitgründer Ryan Smith, der das Unternehmen 2002 in Provo im US-Bundesstaat Utah zusammen mit seinem Bruder und seinem Vater gründete, träumte lange von einem Börsengang und hatte diesen schon 2018 im Visier, bevor SAP zugriff. In den USA hat Basketball-Liebhaber Smith kürzlich für Schlagzeilen gesorgt, weil er das NBA-Team Utah Jazz kaufte.