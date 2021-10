Wall Street: Wall Street startet im Minus – Anleger warten nach schwachen IBM-Zahlen ab

Dow: Der US-Chemiekonzern hat von höheren Preisen für seine Produkte und der weltweiten Wirtschaftserholung profitiert und im dritten Quartal einen Gewinnsprung verbucht. Die Erholung der Industrie- und Automobilaktivitäten habe die Nachfrage nach den Chemikalien des Unternehmens angeheizt, die für Kunststoff-Lebensmittelverpackungen, Textilien, Elektronik und Farben verwendet werden. Der Hurrikan Ida, der Dow und andere Chemiehersteller zwang, einige Produktionen an der US-Golfküste zu schließen, sorgte zudem für eine weitere Verknappung, was die Preise in die Höhe trieb. Die Aktie gab ein Prozent nach.