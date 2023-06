Zinsentscheid Jetzt legt die Fed eine Pause ein

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) legt nach zehn Zinserhöhungen in Folge eine Pause ein. Damit belässt sie ihren Leitzins in der Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent, wie der Zentralbankrat am Mittwoch entschied. Seit März 2022 hat die Fed ihren Leitzins im Kampf gegen die hohen Verbraucherpreise um insgesamt fünf Prozentpunkte angehoben. Der Zyklus gilt als eine der schnellsten und schärfsten Straffungsperioden in der Geschichte der Fed. Die Notenbank deutet allerdings schon jetzt an, dass auf die Pause weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr folgen werden.