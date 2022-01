Nun gibt es Märkte, in denen die Zinsen nicht – oder sagen wir besser: derzeit nicht – ein so großes Thema wie für die US-Börse sind. Da wäre in erster Linie China zu nennen, das nach einem schwachen Börsenjahr 2021 größeres Nachholpotenzial hat. Aber auch oder besonders Europa, wo zum einen die Europäische Zentralbank schon deutlich gemacht hat, dass die Zinswende noch auf sich warten lassen dürfte, und zum anderen die Bewertung des EuroStoxx 50 auf Basis der Gewinnschätzungen der Unternehmungen für das laufende Jahr mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15 im internationalen Vergleich sehr moderat ist, sollte eine durchaus hohe Gewichtung in den Portfolios haben. Neben Investments in den EuroStoxx 50 oder breit gefächerter den Stoxx Europe 600, möglicherweise auch in China, sollten Anleger für 2022 Japan auf dem Schirm haben.