Nun, unter dem Eindruck der verschärften Fed-Politik, sind die Renditen am weltweit wichtigsten Anleihemarkt wieder in den Steigflug übergegangen. Auch in Europa zieht dies die Renditen für Bundesanleihen nach oben. Seit Anfang Dezember sind hier die Zinsen von minus 0,39 auf minus 0,05 Prozent gestiegen; damit sind sie mittlerweile sogar höher als zu den Spitzen im Mai und Oktober vergangenen Jahres. Die hohe Dynamik der Renditebewegungen in den USA und in Europa deutet nicht darauf hin, dass der Sturm an den Anleihemärkten so schnell vorüber geht.

