Dennoch, eine klare Sicht auf die Dinge ist gerade bei der Ausrichtung eines perspektivischen Depots alternativlos. Es gilt einen Blick in Richtung eines weiteren Zeithorizonts zu werfen, in dem die aktuellen Verwerfungen an Bedeutung verlieren. So wenig man es sich heute vorstellen kann: Lieferkettenproblematiken, Inflationssorgen und sogar Corona werden nach allem, was man weiß, vorübergehend sein. Wenn auch nicht in Wochen oder wenigen Monaten.